Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 гг.

Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах.

Об этом говорится в материалах на сайте Министерства.

Отмечается, что НРД получил «средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов... в общей сумме 36,2 млрд рублей (эквивалент $394,2 млн)».