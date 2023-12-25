ЦБ сообщил о росте ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам по итогам второй декады декабря выросла на 0,52 процентных пункта до 14,52%. Об этом сообщили в Банке России.

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Мониторинг проводился среди десяти банков РФ, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц в рублях.

«В декабре 2023 года максимальные процентные ставки по вкладам в российских рублях: I декада декабря — 14%, II декада декабря — 14,52%», — говорится в тексте.

Самый высокий показатель по средней максимальной ставке Банк России зафиксировал в первой декаде марта 2022 года, когда она составляла 20,51%, а самый низкий в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.