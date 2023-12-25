Россельхознадзор озвучил дату поставок свинины из РФ в КНР

Экспорт российской свинины в Китай должен начаться в январе — спустя месяц после подписанного 19 декабря протокола о требованиях к поставкам. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном Россельхознадзором.

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В конце сентября сообщалось, что Главное таможенное управление Китая отменило ограничения на экспорт свинины из России, действовавшие с 2008 года.

В Россельхознадзоре уточнили, что в рамках мероприятия по допуску российской свинины в Китай состоялся визит в страну представителя Главного таможенного управления республики.

После проведения оценки свиноводческих предприятий стороны подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине.

«Согласно договорённостям, достигнутым с китайской стороной, начало поставок российской свинины в Китай ожидается через месяц от даты подписания протокола», — отметили в ведомстве.