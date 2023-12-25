СМИ: экономика РФ растет вопреки санкциям
Экономика России, которая находится под санкциями, в конфликте с Украиной и противостоянии с Западом, развивается быстрее европейской. Такое мнение высказал глава международной редакции журнала L'Express Шарль Аке, передает «РИА Новости».
«Российская экономика растет, и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», — сказал он.
В частности, по словам Аке, в РФ на 7,5% выросло промышленное производство.
Также он указал, что россияне поддерживают позицию президента страны Владимира Путина по проведению СВО на Украине.
Ранее глава РФ заявлял, что запас прочности экономики государства является достаточным не только для того, чтобы чувствовать себя уверенно, но и для того, чтобы двигаться вперед. По его словам, этого удалось добиться благодаря высокой консолидации общества России и устойчивости финансово-экономической системы страны.