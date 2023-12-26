Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Россия стала крупнейшей европейской экономикой, сообщил журналу «Эксперт» помощник президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, экономики США, Японии, Европейского союза теряют свою роль и значимость. При этом ведущей экономикой стал Китай. Россия, как указал Орешкин, «уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место». Существенно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Так, третье место занимает Индия. Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет теснить Германию, которая занимает шестое место.

Как заявил помощник главы государства, возможна долгосрочная стагнация экономики Европы; в целом ослабление богатого Севера и усиление мощи Востока и Юга будут еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики. Орешкин напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о роли и факторах экономического процветания Евросоюза. Он сказал о том, что все благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Также европейские компании использовали рынки России и Китая, которые обеспечивали объемы продаж.

«Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики», — отметил помощник Путина.

«Социальные факторы порождают политическую проблематику в странах Глобального Севера. Мы видим очень серьезную политическую поляризацию, рост правых партий и их рейтингов», — указал он.