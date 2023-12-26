ТАСС: 50% россиян пытаются оценить уровень инфляции самостоятельно

Большинство россиян считают, что уровень инфляции в стране превышает официальные показатели. Об этом сообщает еТАСС со ссылкой на данные опроса финансового маркетплейса. Такого мнения придерживаются 66% опрошенных. Несмотря на это, треть (34%) опрошенных считают, что за последнее время цены выросли незначительно. При этом 45% опрошенных регулярно пытаются самостоятельно рассчитать инфляцию, сравнивая цены на товары из своей потребительской корзины с ценами в предыдущие месяцы. Остальные 55% отмечают, что на продукты теперь уходит более высокая доля от заработной платы. "Официальные данные вызывают непрекращающиеся споры у населения. В этом нет ничего подозрительного: официальные значения отображают "среднее по палате", а потребительская корзина конкретного человека может значительно отличаться от набора популярных, по представлению Росстата, продуктов и услуг", — с таким комментарием выступил директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак. В опросе участвовали 3 тыс. совершеннолетних россиян в возрасте до 60 лет. До этого в России подорожали автомобили с пробегом.