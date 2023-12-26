ЦБ сообщил о рисках в увеличении госдолга России

Банк России указал на риски в связи с увеличением внутреннего долга РФ. Он опасается того, что ситуация повлечет за собой эффект вытеснения частных заимствований государственными, сообщают «Известия» со ссылкой на проект «Основных направлений развития финрынка РФ» ЦБ.

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Регулятор отметил, что инвесторы, вероятно, будут делать выбор в пользу инвестиций в облигации федерального займа (ОФЗ). При этом от вложений в бумаги компаний они откажутся, говорится в публикации. Отмечается, что в настоящее время на ОФЗ приходится 47% рынка. Так, не исключено, что компании привлекут не такие крупные суммы, как обычно.

В пресс-службе Минфина сочли ограниченными риски вытеснения частных заимствований государственными. Там указали на проведение министерством осознанной долговой политики. Подчеркивается, что ведомство старается бороться с бесконтрольным и необоснованным наращиванием обязательств.

Вместе с тем, по мнению специалистов, в будущем привлечения внутри страны будут демонстрировать рост. При этом они прогнозируют сокращение внешних заимствований.

По данным Международного валютного фонда, суммарный объем заимствований России в 2023-м и 2024-м будет чуть выше 21% ВВП.