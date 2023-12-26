ЦБ сообщил о рисках в увеличении госдолга России
Банк России указал на риски в связи с увеличением внутреннего долга РФ. Он опасается того, что ситуация повлечет за собой эффект вытеснения частных заимствований государственными, сообщают «Известия» со ссылкой на проект «Основных направлений развития финрынка РФ» ЦБ.
Регулятор отметил, что инвесторы, вероятно, будут делать выбор в пользу инвестиций в облигации федерального займа (ОФЗ). При этом от вложений в бумаги компаний они откажутся, говорится в публикации. Отмечается, что в настоящее время на ОФЗ приходится 47% рынка. Так, не исключено, что компании привлекут не такие крупные суммы, как обычно.
В пресс-службе Минфина сочли ограниченными риски вытеснения частных заимствований государственными. Там указали на проведение министерством осознанной долговой политики. Подчеркивается, что ведомство старается бороться с бесконтрольным и необоснованным наращиванием обязательств.
Вместе с тем, по мнению специалистов, в будущем привлечения внутри страны будут демонстрировать рост. При этом они прогнозируют сокращение внешних заимствований.
По данным Международного валютного фонда, суммарный объем заимствований России в 2023-м и 2024-м будет чуть выше 21% ВВП.
Ранее Минфин США проинформировал о том, что он зафиксировал рост до 73 миллионов долларов российских вложений в американские гособлигации в сентябре. Позднее Банк России сообщил об отсутствии казначейских обязательств США в своем портфеле.