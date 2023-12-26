В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз

Российское правительство продлило запрет на вывоз за рубеж патронов и гильз до конца 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Запрет на вывоз из РФ патронов и гильз был введен в конце мая 2023 года. Речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также о гильзах для патронов к нарезному огнестрельному оружию некоторых калибров (5,45х39 миллиметров, 5,56х45, 7,62х39, 7,62х51, 12,7х99 и других).

Меры не распространяются на патроны для служебного использования и на вывоз патронов в страны-члены Евразийского экономического союза.

В правительстве подчеркивали, что решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.