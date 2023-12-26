Южная Корея ввела ограничения на экспорт в РФ авто с моторами, превышающими 2,0 л

Южная Корея увеличила до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать спецразрешение правительства. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, под ограничение попадут определенные автомобили. "Новое постановление увеличит общее количество позиций в списке до 1159. В том числе теперь под ограничения попадут не только легковые автомобили стоимостью до 50 тысяч долларов, но и все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра", - говорится в сообщении. Ограничительные меры начнут действовать с начала 2024 года после прохождения административных процедур внутри страны. В качестве причин расширения ограничений указывается "высокая вероятность" использования этих предметов в военных целях. Введенные Южной Кореей меры похожи на те, что перечислены в 12-м пакете санкций Евросоюза. Документ с перечнем товаров официально опубликовали 18 декабря. До этого стало известно, что российское правительство дополнительно выделяет Фонду развития промышленности (ФРП) 39 млрд рублей для отечественных автопроизводителей. Спустя два года после введения санкций половина российских автозаводов простаивает, несмотря на то, что большинство площадок, принадлежавших иностранным компаниям, поменяли собственников. Почти все площадки, на которых была остановлена сборка машин, были приобретены местными инвесторами, однако запустить там производство автомобилей удалось лишь в единичных случаях.