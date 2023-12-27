Новак рассказал о сроках начала реализации проекта газового хаба в Турции

"Договорились с нашими партнерами о подготовке соответствующей дорожной карты, которая будет принята в ближайшее время, и в рамках нее мы будет двигаться для того, чтобы обеспечить начало реализации этого проекта. Наши турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с нашим опытом, и я уверен, что он пригодится, чтобы обеспечить формирование электронной площадки и хаба на территории Турции. Будем надеяться, что следующий год будет началом реализации этого проекта", - сказал он.