Глава ЦБ Ирана встретится с Набиуллиной в Москве

Глава ЦБ Ирана встретится с Эльвирой Набиуллиной в Москве
Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин отправился в Москву с двухдневным визитом, пишет иранское агентство ISNA. Глава ЦБ Ирана планирует провести встречу с председательницей Банка России Эльвирой Набиуллиной. Вместе с главой ЦБ Ирана в Москву прилетят также директора двух банков.
Как отмечает агентство, главной темой переговоров станет активизация сотрудничества в финансово-банковской сфере и укрепление отношений между двумя регуляторами в рамках подписанного 25 декабря соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Эльвира Набиуллина приезжала в Иран в мае 2023 года. Тогда сообщалось, что главы Центральных банков России и Ирана обсуждали «подписание соглашений в валютной и банковской сферах».
Весной в Иране открылся филиал ВТБ — он стал первым российским банком, который начал работать на территории республики. По словам замминистра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пака, представительство ВТБ в республике станет эффективным инструментом в переводе части поступлений иностранной валюты в банковскую систему страны, а также в обеспечении «прозрачности торговли».