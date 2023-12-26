Экономике Европы предрекли стагнацию

По итогам 2024 года экономика еврозоны вырастет на 0,6 процента, аналогичный прирост ожидается в регионе и по завершении этого года. Таким образом, в следующем году ВВП блока с большой долей вероятности столкнется со стагнацией, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных аналитиков.

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В опросе приняли участие 48 экономистов. Большинство из них сошлись во мнении, что в следующем году экономике еврозоны не удастся перейти к стремительному росту. Однако регион вряд ли столкнется с полноценной рецессией на фоне ожидаемого слабого роста.

«Мы продолжаем наблюдать постепенное восстановление в 2024 году, а не дальнейшее ухудшение», — заявил главный европейский экономист BNP Paribas Пол Холлингсворт.

Большинство респондентов прогнозируют, что нынешний экономический спад не будет продолжительным. Экономика еврозоны перейдет к небольшому росту уже в первом квартале 2024 года. Однако прогноз экспертов касательно увеличения ВВП региона по итогам следующего года оказался более пессимистичным в сравнении с ожиданиями аналитиков Европейского Центробанка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ), которые предрекали рост экономики блока на 1,2 процента.