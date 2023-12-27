Производство лекарств в России в ноябре выросло на 33%

Производство лекарственных препаратов в России в ноябре 2023 года выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 61 млрд руб., следует из данных Росстата.

"Лекарственных препаратов в ноябре изготовлено на 61 млрд руб., что на 33% и на 7,4% больше, чем в ноябре 2022 года и октябре 2023 года соответственно. За январь - ноябрь 2023 года производство лекарственных препаратов выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%, изготовлено продукции на 590 млрд руб.", - говорится в документе.

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Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре вырос на 28,8% по сравнению с ноябрем прошлого года и на 5,4% по сравнению с октябрем 2023 года. За 11 месяцев текущего года их производство увеличилось на 0,6% по сравнению с январем - ноябрем 2022 года. Выпуск сывороток и вакцин вырос в ноябре на 78% и 42,3% соответственно - до 2,8 млрд доз. Выпуск в ампулах снизился на 87,8% и 49,2% - до 109 тыс. штук. За январь - ноябрь 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,7%, а в ампулах снизилось на 10,2%.

По данным Росстата, производство фармацевтических субстанций увеличилось по сравнению с ноябрем прошлого года и октябрем 2023 года на 19,3% и 27% соответственно. За январь - ноябрь текущего года их произведено на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Производство провитаминов, витаминов и их производных в ноябре увеличилось на 39,8% и 36,8% соответственно - до 50,4 т. За 11 месяцев их произведено 510 т, что на 5,2% больше, чем за январь - ноябрь 2022 года. Выпуск антибиотиков в прошлом месяце вырос в 2,1 раза и на 53,9% соответственно, составив 225 т. За январь - ноябрь изготовлено 1,4 тыс. т антибиотиков, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в ноябре вырос на 36,2% и 16,6% соответственно - до 76,2 млн упаковок. За январь - ноябрь их произведено 620 млн упаковок, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Клейких перевязочных материалов произведено 14,8 млн упаковок, что на 16% меньше, чем в ноябре 2022 года, но на 3,1% больше, чем в октябре текущего года.