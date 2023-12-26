Эфиопия рискует столкнуться с техническим дефолтом

Правительство Эфиопии не смогло выплатить $33 млн долга по еврооблигациям, что дает кредиторам право объявить стране технический дефолт. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, 25 декабря истек двухнедельный льготный период по платежу, который Эфиопия должна была осуществить еще 11 декабря. Старший советник по реформам Министерства финансов Эфиопии Хинджат Шамиль подтвердил в беседе с агентством, что правительство не планирует выплачивать долг в ближайшей перспективе. 21 декабря министр финансов Ахмед Шиде заявил в эфире государственного телевидения, что правительство не выделит средства на платеж по еврооблигациям.

Ранее Эфиопия достигла договоренность с Китаем, своим крупнейшим заемщиком, и другими двусторонними кредиторами о приостановлении платежей по долгу. Страна также предложила держателям ее еврооблигаций продлить срок их погашения с июля 2028 года до января 2032 года и снизить процентную ставку до 5,5% с нынешних 6,625% в рамках инициативы Группы двадцати по реструктуризации государственного долга для стран с низким уровнем дохода.