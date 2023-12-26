Шафран рекордно подорожал из-за изменения климата

Цены на шафран премиум-класса в Иране выросли до 1,4 тысячи долларов за килограмм. Рекордный рост стоимости объяснили глобальной проблемой изменения климата, сообщает Financial Times.

Морозная зима, сухая весна и жаркое лето оказали разрушительное воздействие на восточные регионы страны. Источники воды пересохли, из-за чего в Иране ожидают сокращения урожая с 400 до 170 тонн. В результате цена на шафран премиум-класса за год выросла вдвое — до 1,4 тысячи долларов на внутреннем рынке и 1,8 тысячи долларов за рубежом.

В Иране производится более 90 процентов шафрана, поступающего на мировой рынок. Он ценится так дорого, так как для производства килограмма одного вида пряности требуется до 170 тысяч цветков, которые собирают вручную, а после высушивают.

После того как США ввели санкции против Ирана и ограничили доступ к мировой финансовой системе, в стране расцвела незаконная торговля шафраном.

«Контрабандисты продают иранский шафран по более низким ценам в другие страны, где его продают как собственный», — пояснил глава Союза экспортеров шафрана Голамреза Мири.