Япония хочет возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил

— По поводу рыбного промысла, на основании этого соглашения в январе этого года от МИД России в адрес посольства Японии поступило извещение о невозможности согласовать сроки консультаций. То, что Россия приняла такие меры, несмотря на то что ответственность за ситуацию на Украине полностью лежит на России, является неприемлемым, — заявила глава японской дипломатии.