Япония хочет возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил

МИД Японии хочет возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил
Япония продолжит работу для согласования с Россией соглашения о рыбном промысле в районе Курил для японских рыбаков. Об этом во вторник, 26 декабря, заявила министр иностранных дел Японии Еко Камикава.
— По поводу рыбного промысла, на основании этого соглашения в январе этого года от МИД России в адрес посольства Японии поступило извещение о невозможности согласовать сроки консультаций. То, что Россия приняла такие меры, несмотря на то что ответственность за ситуацию на Украине полностью лежит на России, является неприемлемым, — заявила глава японской дипломатии.
Камикава добавила, что японское правительство продолжает вести согласование с российской стороной на разных уровнях с целью возобновления рыбного промысла в районе Курил на основании соглашения. Однако, отмечает глава МИД Японии, в настоящее время от России якобы нет положительной реакции на осуществление этого проекта. Японское правительство продолжит свою политику для достижения соглашения, передает слова Камикавы РИА Новости.
В октябре стало известно, что японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за санкций против России и не смогли начать ловлю северного одноперого терпуга. Этот вид рыбы считается ценной промысловой рыбой. Из-за отсутствия договоренностей с Россией рыбалка в районе Кунашира не состоялась.