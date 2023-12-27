Золоту предсказали новый исторический максимум

В Газпромбанке спрогнозировали рост цен на золото до нового исторического максимума — цены на драгоценный металл поднимутся до $2300 за унцию к концу 2024 года, говорится в исследовании банка.

Средняя цена золота в следующем году, как ожидается, составит $2170 за унцию по сравнению с прогнозной ценой $1945 за унцию в 2023 году. Золото стабильно дорожает с 2020 года. Даже такие глобальные потрясения, как пандемия коронавируса, всплеск инфляции и последующий рост процентных ставок, оказали ограниченное воздействие на котировки.