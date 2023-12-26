ФАС отчиталась о снижении стоимости лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала снижение цен на 252 лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших в 2023 году. Газета.Ru

По мнению ФАС, это стало возможным благодаря проводимому службой экономическому анализу предельных отпускных цен производителей с учетом цен в иностранных государствах. "Цены на препараты снизились за счет приведения в соответствие с ценами в референтных странах, а также выхода на рынок новых дженериков", - отметили в ФАС ТАСС