В эмбарго ЕС на алмазы из России обнаружили два исключения

Запрет на ввоз алмазов из России, принятый Советом Европейского союза в рамках 12-го пакета антироссийских акций, не будет распространяться на туристов и культурное сотрудничество. На эти исключения из эмбарго обратили внимание в Rapoport Group, которая занимается оценкой, продажей и покупкой брильянтов.

Согласно постановлению Совета ЕС 2023/2878 , запреты на ввоз алмазов «не применяются к товарам, предназначенным для личного пользования физических лиц, путешествующих в ЕС, или их ближайших родственников, путешествующих вместе с ними, принадлежащих этим лицам и не предназначенных для продажи». Количество разрешенных к ввозу алмазов в этом случае в документе не оговаривается. Также, как отмечается в постановлении, «в порядке отступления (от правил ЕС. — FM) компетентные органы могут разрешить передачу или ввоз культурных ценностей, которые передаются во временное пользование в рамках официального культурного сотрудничества с Россией».

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Кроме того, как следует из опубликованного решения, единственным пунктом, куда теперь будут поступать алмазы в ЕС и где они также будут проходить проверку, станет таможенная служба Антверпена. Товары с кодами импорта 7102 31 00 и 7102 10 00, относящиеся к необработанным алмазам, «должны быть незамедлительно представлены для проверки вместе с документами, подтверждающими их происхождение» в алмазный центр Федеральной государственной службы (FPS) экономики Бельгии, говорится в постановлении. Ответственность за доставку камней в алмазный центр несет страна-член ЕС, на территорию которой они попали.

В алмазном центре в Антверпене импортеры должны будут предоставить доказательства страны происхождения как необработанных, так и обработанных в третьих странах алмазах. С 1 сентября 2024 года им также придется прилагать специальный сертификат, удостоверяющий, что алмазы не были добыты, обработаны или произведены в России. Однако, как отмечает Rapoport Group, пока неясно, как именно будет происходить проверка бриллиантов и из чего должна состоять эта документация. Назначение Антверпена центром ввоза и проверки алмазов в целом отражает элементы так называемого «бельгийского предложения», которое Брюссель ранее направил «Большой семерке», указывает Rapoport. Этот план, в частности, предусматривал, что Антверпен станет единственным пунктом приема для всех алмазов, поступающих в страны G7.