"Газпром" в этом году в 1,5 раза увеличит поставки газа в Китай
"Газпром" в этом году увеличит поставки газа в Китай в 1,5 раза, в 2025 году выйдет на контрактные обязательства и поставит 38 млрд куб. м, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году, а в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров газа", - сказал он.
Миллер отметил, что сейчас компания поставляет Китаю газ с превышением обязательств.
"23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Самые большие объемы мы также в Китай поставляем по суткам сейчас, объемы, которые выше наших контрактных обязательств", - сказал глава "Газпрома".