Названы сроки полной газификации России

Миллер назвал сроки выполнения задачи полной газификации России и подчеркнул, что это «абсолютно точно» произойдет к 2030 году. К началу 2024 года этот показатель составит 89 из 100 процентов технически возможной сетевой газификации. За 2023 год улучшились условия жизни в более 400 населенных пунктов. Кроме того, были построены 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов.