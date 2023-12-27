Посол Любинский заявил, что деньги на поддержку экономики Украины идут на ВСУ

Деньги, выделенные Австрией Киеву якобы на поддержку экономики страны, идут на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости. "Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты", - сказал Любинский. Он отметил, что за последний год Вена направила Киеву в виде пожертвований более €150 млн, при этом правительство станы выделило еще €80 млн. Посол отметил, что подобные действия австрийских властей ставят под сомнение статус нейтралитета, который ими декларируется. При этом, по словам Любинского, военный вклад Вены в антироссийский блок вряд ли может что-то изменить в расстановке сил в Европе. 16 декабря правительство Австрии заблокировало принятие 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) в отношении РФ. Однако спустя некоторое время Вена сняла вето в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка.

Посол Любинский заявил, что деньги на поддержку экономики Украины идут на ВСУ
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