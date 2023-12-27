Новак сообщил о нефтегазовых доходах России в 2023 году

При этом около 57% от общей экспортной выручки страны пришлось на топливно-энергетический комплекс (ТЭК), добавил он. Российская газета

"ТЭК также стабильно отработав, обеспечил стабильные доходы в бюджет нашей страны, нефтегазовые доходы по оценке Минфина в этом году составят порядка 9 трлн рублей и это примерно уровень 2021 года. <…> Также ТЭК снабжал экономику, обеспечивал ведущую роль в формировании валового внутреннего продукта, более 27%, с точки зрения экспорта - это порядка 57% от общей экспортной выручки всей нашей страны", - отметил Новак. ТАСС