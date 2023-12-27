В США потребовали отчитываться о сделках с российской нефтью

Американским Минфином были внесены корректировки в правила применения санкций в отношении российской нефти, которые предполагают, что Вашингтон будет получать от партнеров отчеты по ее покупке. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас участникам цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам будет необходимо делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

Все операции с российским топливом будут осуществляться с разрешения властей страны. Это же касается раскрытия конфиденциальной информации о деталях сделки. Нововведения начнут действовать в феврале следующего года – с 19-го числа.

Действие ценового потолка на нефть началось с 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.