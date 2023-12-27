В США потребовали отчитываться о сделках с российской нефтью
Американским Минфином были внесены корректировки в правила применения санкций в отношении российской нефти, которые предполагают, что Вашингтон будет получать от партнеров отчеты по ее покупке. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас участникам цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам будет необходимо делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.
Все операции с российским топливом будут осуществляться с разрешения властей страны. Это же касается раскрытия конфиденциальной информации о деталях сделки. Нововведения начнут действовать в феврале следующего года – с 19-го числа.
Действие ценового потолка на нефть началось с 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.
Ранее несколько конгрессменов США предложили президенту Джо Байдену ввести «всеобъемлющие» энергетические санкции против России вместо потолка цен на российскую нефть. Их предложение опубликовано на сайте комитета по финансовым услугам Палаты представителей США.