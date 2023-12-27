В МИД РФ рассказали о последствиях санкций ЕС против российского алюминия

"В ноябре текущего года в Еврокомиссии и к Совету ЕС обратилась Европейская федерация потребителей алюминия. Она объединяет в основном средние и малые предприятия. Поводом для обращения как раз стали <...> активные лоббистские усилия крупных алюминиевых корпораций, то есть монополистов, по сути. По мнению потребителей, введение пусть даже ограниченных по охвату санкций против российского алюминия неизбежно приведет к росту цен, подвергнет риску закрытия сотни компаний в странах - членах Европейского союза и негативно скажется на промышленном потенциале Евросоюза и реализации мер по так называемому озеленению его экономики", - указала дипломат.



"Как показало дальнейшее развитие событий, в Брюсселе доводы разума вновь не захотели слышать", - добавила она.