Захарова высказалась о торговой войне против России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада начали против РФ масштабную торговую войну. Ее слова приводит РИА Новости.
Она подчеркнула, что санкции — это не просто название того, что происходит, а способ реализации поставленных задач. Задачи и цели, по словам дипломата, сформулированы непосредственно в контексте «начала настоящей торговой войны, которую буквально объявил коллективный Запад».
Представитель МИД РФ уточнила, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз ввел запрет на импорт российской алюминиевой продукции.
По словам Захаровой, санкции в очередной раз используются для нечестной конкурентной борьбы, в данном случае против России.
Совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций, в том числе, официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории. Требование вступит в действие для всех новых экспортных контрактов к 20 марта 2024 года.