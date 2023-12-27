Захарова высказалась о торговой войне против России

По ее словам, страны Евросоюза не хотят слышать доводы представителей малого и среднего бизнеса о том, что введение санкций против российского алюминия негативно скажется на европейской промышленности. ТАСС

Ранее совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций, в том числе, официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории. Российская газета