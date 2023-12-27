Захарова высказалась о торговой войне против России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада начали против РФ масштабную торговую войну. Газета.Ru

По ее словам, страны Евросоюза не хотят слышать доводы представителей малого и среднего бизнеса о том, что введение санкций против российского алюминия негативно скажется на европейской промышленности. ТАСС

Ранее совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций, в том числе, официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории. Российская газета

Захарова высказалась о торговой войне против России
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