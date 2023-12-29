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Мишустин даст Забайкалью 35 миллионов рублей на оплату труда медицинских работников

Мишустин даст Забайкалью 35 миллионов рублей на оплату труда медицинских работников
© Zab.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35,2 миллиона рублей на оплату труда медицинских работников в Забайкальском крае.

Всего 7,5 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году. Средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Решение было принято на основе прогноза увеличения численности медработников - в 2024 году в медицинские учреждения придут работать ещё 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

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