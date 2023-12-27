ЦБ создаст новое подразделение в 2024 году

"С 15 января 2024 года Банк России консолидирует функционал по управлению данными и совершенствованию своих бизнес-процессов в едином подразделении. Такое решение принято советом директоров Банка России. Вопросы, связанные с управлением данными, а также функции по проектному и процессному управлению в Банке России будут объединены с 15 января 2024 года в департаменте данных, проектов и процессов. Это решение позволит повысить эффективность внедрения современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в бизнес-процессы Банка России", - говорится в сообщении банка. ТАСС