Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 59 тысяч рублей

Следует пояснить, что исследование содержит данные с января по октябрь нынешнего года. В Сибирском федеральном округе средняя зарплата составляет 62 696 рублей.

Больше всего в СФО зарабатывают жители Красноярского края. В среднем в месяц они получают 77 336 рублей. А меньше всего платят работодатели из Алтайского края – 43 758 рублей.

Средняя зарплата в Новосибирской области, согласно данным Новосибирскстата, составляет 59 668 рублей. В сибирском регионе самой высокооплачиваемой сферой является область информации и связи. Меньше всего оплачивается деятельность сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания.

Ранее «Прецедент» сообщал, что Совет Федерации попросил ФАС и Минпромторг контролировать цены на автомобили такси. Редакция также писала о том, что глава ЦБ Набиуллина объяснила резкий рост цен на куриные яйца высоким спросом. Читайте также: Новосибирская область получит почти 225 миллионов рублей на зарплаты врачей.