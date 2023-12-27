Ефимов: Производство продуктов питания в Москве с января по октябрь выросло почти на 38%

В Москве производство продуктов питания с января по октябрь 2023 года выросло на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«В городе работает более 250 предприятий, которые выпускают хлебные, мясные, рыбные, молочные изделия и многое другое. За 10 месяцев 2023-го они нарастили объем производства на 37,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отгружено продуктов более чем на 500 млрд руб.», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в тексте.

Уточняется, что рост во многом обеспечен за счет увеличения выпуска переработанного и консервированного мяса – его стали изготавливать на 96,6% больше. Также в городе на 36,2% увеличилось производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков. Кроме того, за указанный период в столице изготовили 185 тыс. тонн кондитерских изделий, из них шоколадных и сахаристых – около 135 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост темпов производства в этой отрасли составил более 8%, шоколадных изделий выпустили больше почти вдвое.