Россия и Иран планируют подписать валютное соглашение

27 декабря иранский Центробанк информировал о том, что Сбербанк и Bank Melli Iran договорились об открытии кредитной линии размером 6,5 млрд рублей для импорта в Иран российских товаров первой необходимости. Согласно заявлению пресс-службы ЦБ, договоренность была достигнута в ходе визита Мохаммада Резы Фарзина в Россию. Этот шаг, как отмечалось, является одним из первых на пути развития финансово-банковского сотрудничества между Москвой и Тегераном после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Кроме того, указывалось в заявлении, главы ЦБ РФ и Ирана Эльвира Набиуллина и Мохаммад Реза Фарзин провели переговоры, на которых было отмечено расширение сотрудничества между центральными банками двух стран и укрепление отношений после подписания соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Стороны также обозначили планы по использованию потенциала БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для расширения торговых связей между двумя странами.