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В Иране сообщили, что могут заключить валютное соглашение с РФ в I квартале 2024 года

Иран и Россия планируют подписать валютное соглашение в I квартале 2024 года. Об этом сообщил председатель Центрального банка (ЦБ) исламской республики Мохаммад Реза Фарзин, слова которого приводит иранское агентство ISNA.

Россия и Иран планируют подписать валютное соглашение
© РИА Новости

"В первом квартале следующего года будет подписано валютное соглашение между Ираном и Россией", - отметил глава ЦБ.

По его словам, это позволит странам торговать в национальных валютах.

27 декабря иранский Центробанк информировал о том, что Сбербанк и Bank Melli Iran договорились об открытии кредитной линии размером 6,5 млрд рублей для импорта в Иран российских товаров первой необходимости. Согласно заявлению пресс-службы ЦБ, договоренность была достигнута в ходе визита Мохаммада Резы Фарзина в Россию. Этот шаг, как отмечалось, является одним из первых на пути развития финансово-банковского сотрудничества между Москвой и Тегераном после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Кроме того, указывалось в заявлении, главы ЦБ РФ и Ирана Эльвира Набиуллина и Мохаммад Реза Фарзин провели переговоры, на которых было отмечено расширение сотрудничества между центральными банками двух стран и укрепление отношений после подписания соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Стороны также обозначили планы по использованию потенциала БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для расширения торговых связей между двумя странами.

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