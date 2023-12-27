Россия запретит США поставлять птицу в Казахстан через свою территорию

Россельхознадзор планирует ограничить транзит по территории России в Казахстан птицеводческой продукции из США. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — сообщил источник РИА Новости.

Он добавил, что такое решение рассматривается для защиты РФ и Казахстана от гриппа птиц, так как в США сейчас нестабильная ситуация с таким заболеванием.