Россия запретит США поставлять птицу в Казахстан через свою территорию
Россельхознадзор планирует ограничить транзит по территории России в Казахстан птицеводческой продукции из США. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — сообщил источник РИА Новости.
Он добавил, что такое решение рассматривается для защиты РФ и Казахстана от гриппа птиц, так как в США сейчас нестабильная ситуация с таким заболеванием.
В октябре газета Guardian сообщала, что Штатам может грозить эпидемия высокопатогенного птичьего гриппа, после того как миллионы водоплавающих птиц прилетели в Калифорнию в рамках осенней миграции. На протяжении всего года вирус стремительно распространялся по всей стране.