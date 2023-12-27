Лимит обмена заблокированными активами инвесторов может вырасти со 100 тыс. рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сумма обмена замороженными активами российских инвесторов с иностранцами в дальнейшем может быть повышена с нынешних 100 тыс. рублей. При этом обмен в пределах действующего лимита может быть завершен до конца 2024 года, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в интервью телеканалу "РБК-ТВ".

"Мы тоже смотрим на это как на первый этап - до 100 тыс. руб. на гражданина. И это покрывает довольно большой пласт граждан. <…> Потом мы бы хотели сделать следующий этап - либо расширить сумму для этих средств, либо расширить тех участников, которые получают возможность обменивать", - отметил Чебесков.