Молдавия продлила ограничительные меры на импорт зерновых на три месяца
Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии продлила до марта режим лицензирования операций импорта зерновых для защиты внутреннего рынка от украинской продукции. Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.
"Комиссия приняла решение о лицензировании операций по импорту пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эта мера утверждается сроком на три месяца с целью сохранения устойчивости цен на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
Ограничение ввели в октябре на фоне акций протеста местных фермеров, которые требовали от властей запретить ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Ранее власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений. В ответ замминистра экономики Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого заявления в Кишиневе отказались от ограничений и пообещали оказать дополнительную помощь фермерам.