В правительстве назвали сроки стабилизации цен на яйца в России

Цены на куриные яйца стабилизируются после Нового года, такой срок обозначила вице-премьер правительства Виктория Абрамченко. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Абрамченко, сейчас наблюдается ажиотажный спрос на яйца, что подталкивает цены вверх. Что-то подобное наблюдалось в ситуации с гречкой и подсолнечным маслом, добавила вице-премьер.

Она отметила, что дефицита яиц в стране нет, кроме того, принятые правительством меры позволили полностью удовлетворить спрос населения на яйца.