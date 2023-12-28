Просроченная задолженность по зарплате в Москве составляет 9,2 млн рублей

На декабрь текущего года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в столице составляет 9,2 млн рублей. По сравнению с прошлым месяцем она уменьшилась на 36,3%. А суммарная просроченная задолженность по зарплате по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности в Подмосковье на 1 декабря 2023 года составила 6,3 млн рублей и по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 31,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области.

Отмечается, что задолженность в столице сложилась на предприятиях транспорта (5,4 млн рублей), строительства (1,8 млн рублей), культуры и искусства (1,9 млн рублей). Организации имеют задолженность перед 18 работниками. В их числе: 15 – на предприятиях транспорта, 2 – на предприятиях строительства и 1 человек – на предприятии культуры и искусства.

В Подмосковье просроченная задолженность сложилась в организациях научных исследований и разработок (5,8 млн рублей) и на обрабатывающих производствах (0,4 млн рублей). Число работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составляет 123 человека: 122 – в сфере профессиональной, научной и технической деятельностях и 1 – на обрабатывающих производствах.