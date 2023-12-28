Financial Times: страны G7 усомнились в идее США изъять активы РФ на $300 млрд

США предложили рабочим группам из стран Большой семерки изучить различные способы изъятия российских замороженных активов общей суммой $300 млрд. Об этом пишет газета Financial Times. "Соединенные Штаты при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы лидеры G7 могли рассмотреть варианты на встрече, которая, предположительно, состоится в феврале", — говорится в статье. Проработкой вопроса изъятия российских активов должны заняться три рабочие группы. В их задачи входит изучение правовых вопросов, методов применения практики изъятия, снижения рисков и способов направления средств Киеву. Отмечается, что представители Франции, Италии, Германии и Евросоюза в целом пока сомневаются в возможности осуществить изъятие активов без лишних издержек и требуют досконально изучить законность таких действий, прежде чем принять решение. До этого FT сообщало, что США предложили странам Большой семерки сразу несколько вариантов передачи замороженных российских активов Украине. Издание уточнило, что публично Штаты не поддерживали конфискацию активов РФ, однако обосновали возможность применения такой меры в частном порядке. В Штатах считают, что такой шаг якобы можно назвать разрешенной международным правом контрмерой в ответ на действия России, от которых якобы "пострадали" страны, выделявшие деньги Украине.