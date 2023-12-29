В Тульской области построили новый комплекс переработки отходов

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о начале работы в Тульской области комплекса переработки отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Он позволит региону достичь показателей национального проекта «Экология» по 100%-ной обработке ТКО и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза. Мощность утилизации на объекте составляет 209 тыс. т в год, обработки — 480 тыс. т», — сказал Буцаев.

Отмечается, что общий объём капитализации проекта составил 5,7 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей предоставил Российский экологический оператор.

В комплекс включены цех обработки, участок производства техногрунта, а также цех расщепления полимерных материалов.