Рост экономики России замедлился

В конце года российская экономика начала замедляться. ВВП в ноябре вырос на 4,4 процента, что хуже 5,1 процента в октябре и 5,6 процента в сентябре. По оценкам экспертов, в обозримом будущем выйти на сравнимые темпы роста не удастся, пишет «Коммерсантъ».

Если исключить сезонность, то рост экономики в ноябре составил 0,04 процента, что неотличимо от нулевого роста с учетом точности методики. В целом за 11 месяцев ВВП вырос на 3,3 процента к 2022 году и на 1,2 процента к уровню 2021 года.

Также в ноябре замедлились темпы роста промышленного производства — с 5,3 процента в октябре до 4,3 процента. Внутригодовая динамика выпуска остается на околонулевом уровне с мая. По сравнению с октябрем промышленность выросла на 0,2 процента, а тогда — упала на 0,4 процента по сравнению с сентябрем. Падение в добыче ускорилось с 0,1 процента в октябре до 0,4 процента в ноябре. Энергетический сектор демонстрирует снижение индекса на 0,5 процента.

Опросы Росстата показывают, что оптимизм промышленности в ноябре снизился. Индекс предпринимательской уверенности в добыче снизился на 0,1 процентных пункта, до 1,1 процента, а в обработке — на 1,5 процентных пункта, до 5,1 процента.

Предприятия обработки хуже оценивают текущий спрос и перспективы выпуска. Несмотря на рост среднего уровня загрузки мощностей, численность работников оценивается как недостаточная для реализации задач. При этом возможности для увеличения персонала за счет переманивания сотрудников с конкурирующих предприятий фактически исчерпаны.