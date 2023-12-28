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Балкер под флагом Панамы подорвался в Черном море на мине

В черноморской акватории подорвалось судно, шедшее под флагом Панамы, оно шло под загрузку в один из дунайских портов, сообщила пресс-служба украинских сил обороны юга.

Балкер под флагом Панамы подорвался в Черном море на мине
© Деловая газета "Взгляд"

Судно потеряло управление после подрыва на мине, там началось возгорание, пострадали два моряка, сообщили в пресс-службе, передает RT.

К балкеру вышли буксиры, они доставят судно в порт.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявлял, что турецкая, болгарская и румынская сторона намереваются подписать соглашение по созданию рабочей группы для разминирования Черного моря.

Экономика
Яшар Гюлер