Балкер под флагом Панамы подорвался в Черном море на мине

В черноморской акватории подорвалось судно, шедшее под флагом Панамы, оно шло под загрузку в один из дунайских портов, сообщила пресс-служба украинских сил обороны юга.

Судно потеряло управление после подрыва на мине, там началось возгорание, пострадали два моряка, сообщили в пресс-службе, передает RT.

К балкеру вышли буксиры, они доставят судно в порт.