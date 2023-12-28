В Германии сообщили о подготовке ЕС новых санкций против России

Минэкономики ФРГ сообщило о подготовке Евросоюзом новых пакетов антироссийских ограничений.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства на брифинге.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты», — сказал он.

По его словам, санкционную систему будут «расширять и совершенствовать».

Также он заявил, что возможности обхода санкций в ЕС намерены обнаруживать и пресекать.