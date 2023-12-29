Алиханов: Литва единолично меняет тарифы на транзит в Калининград по ЖД

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва в одностороннем порядке пересматривает тарифы на железнодорожный транзит в регион.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам главы региона, Литва сохраняет железнодорожный транзит, так как он приносит им деньги.

«Но не смогли себе отказать в удовольствии принять всё-таки какое-то ограничение, хоть как-то сделать что-то плохое для нашей страны», — сказал Алиханов.