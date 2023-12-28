Курс евро упал ниже 100 рублей

Рубль укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря, следует из данных торгов на Мосбирже.

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По состоянию на 15:04 мск, курс европейской валюты показал снижение на 1,19 рубля, или 1,17%, до 99,98 рубля.

Курс доллара на торгах Мосбиржи потерял 1,49 рубля, или 1,64%. Он снизился до 89,77 рубля. Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов в беседе с РБК обратил внимание на то, что меры, принятые властями для борьбы с падением рубля, показывают свою эффективность.

По его словам, спрос на валюту как инструмент хеджирования переноса длинных позиций по акциям и облигациям не столь значительный. По словам эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, рубль поддерживают факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения валют на рынке.