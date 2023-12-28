Шампанское оказалось на грани исчезновения

Сотни сортов винограда, в том числе и те, которые используются в шампанских винах, оказались на грани исчезновения. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные стартапа ClimateAi из Силиконовой долины.

Исследователи пояснили, что антропогенный климатический кризис приводит к потеплению и изменению погодных условий в винодельческих регионах мира, включая Шампань на севере Франции.

По их данным, сорта винограда Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье могут прекратить свое существование к 2050 году.

Вице-президент по операциям и стратегии ClimateAi Уилл Клеттер заметил, что для того, чтобы напиток приобретал привычный вкус, необходимы теплые солнечные дни и прохладные ночи.