Иран анонсировал подписание валютного соглашения с Россией

Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин анонсировал подписание валютного соглашения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

По его словам, стороны подпишут валютное соглашение, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, в первом квартале 2024 года.

Ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном на церемонии в Санкт-Петербурге. Документ придет на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению. Свои подписи под ним поставили также представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Переговоры о заключении соглашения вышли на финишную прямую годом ранее.