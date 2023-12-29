Курс украинской гривны побил антирекорд

Курс гривны упал до 38 за один доллар. Таких показателей украинская национальная валюта до сих пор еще не знала.

«На валютном межбанке новая волна девальвации. В ходе торгов на Bloomberg курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», - пишет украинское издание «Страна.ua».

Только с начала декабря доллар подорожал на 1,63 гривны. Эксперты полагают, что девальвация гривны создается искусственно, правительством Украины. Нужно это для того, чтобы приходящая с Запада помощь в виде долларов и евро выглядела более весомо на внутреннем рынке.