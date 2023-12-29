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Единый энергорынок России и Белоруссии не смогли запустить в срок

Россия и Белоруссия не смогут запустить единый энергорынок с 1 января 2024 года, как было запланировано, дата сдвигается на пока не определенный срок. Об этом рассказал глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов, передает ТАСС.

Единый энергорынок России и Белоруссии не смогли запустить в срок
© РИА Новости

По его словам, стороны уже продвинулись по многим вопросам, имеется межгосударственный договор, но в силу он будет вступать позднее. Министр отметил, что запуск разделен на этапы, пока говорить о реализации всех сложно.

В ноябре 2023 года посол РБ в России Дмитрий Крутой указывал, что текст соглашения о создании и функционировании единого энергорынка готов и неформально работает, хотя еще не подписан.

В соответствии с планами с 2025 года объединенный рынок электроэнергии двух стран должен быть синхронизирован с работой рынка электроэнергии Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что Белоруссия сократила расходы на национальную космическую программу, связанную с дистанционным зондированием Земли, для строительства картофелехранилища при Толочинском консервном заводе мощностью 20 тысяч тонн.

Экономика
Николай Шульгинов
Минэнерго России
ЕАЭС
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