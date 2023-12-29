Белоусов рассказал о сроках прекращения мер по поддержке рубля

Первый вице-премьер Андрей Белоусов анонсировал прекращение в 2025 году действия экспортных пошлин, которые привязаны к курсу американской валюты, передает «Коммерсант».

Речь идет о прекращении мер по оказанию поддержки рублю. Введение пошлин подразумевало изъятие у экспортеров не более трети дополнительных доходов.

По словам Белоусова, экспортерам был дан очень большой стимул осуществлять вывоз «всего» за границу и получать доход от курсовой разницы. Власти намеренно прибегли к установлению ступенчатой пошлины, подчеркнул первый вице-премьер. По его словам, ее размер составляет четыре-семь процентов в зависимости от курса. Собеседник газеты пояснил, что при курсе доллара в 80 рублей и ниже ставка будет нулевой, до максимального размера она возрастет при уровне выше 95 рублей.

Он также напомнил о том, что теперь бизнес должен осуществлять продажу части экспортной выручки. Такой шаг также был эффективным, добавил Белоусов.