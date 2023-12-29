$90.30-1.40100.55-0.79
Почта

Лукашенко призвал строить белорусские торговые центры в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, придя на открытие «Первого национального дома» в Минске с продукцией государства, призвал строить также же торговые центры и в России. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко призвал строить белорусские торговые центры в России
© globallookpress.com

Белорусский лидер подчеркнул, что этот торговый центр должен быть только первым этапом.

«Надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, «россияне не против» и готовы пойти на встречу, а белорусскую продукцию в России охотно покупают.

Лукашенко призвал не переживать за ядерное оружие в Белоруссии

«Хотелось бы, чтобы мы над этим подумали. А не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам (посредникам) и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки», — заметил он.

Ранее в России предложили отнести к отечественным товарам белорусские марки, которые произведены на российской территории. Такое предложение содержится в законопроекте о «российской полке» депутата Татьяны Буцкой. Уточняется, что нормы о «российской полке» вступят в силу с 1 марта 2024 года. Тогда же дадут квоты ряду категорий товаров, среди которых одежда, бытовая химия, косметика и другая продукция.

4
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости